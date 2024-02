Gaza : les deux otages secourus par Israël… déjà libres depuis le 2 février ?

Deux hommes, de nationalité israélienne et argentine, viennent d’être libérés par Tsahal. Une fausse rumeur affirme qu’ils ont été secourus en réalité dix jours plus tôt.

Leur libération, au cours d’une offensive de l’armée israélienne à Gaza, a laissé place au soulagement de leurs familles. Mais aussi à des fausses informations sur les réseaux sociaux. Dans la nuit du 11 au 12 février, Louis Har et Fernando Marman ont été secourus par Tsahal, alors qu’ils étaient maintenus en captivité à l’intérieur d’un immeuble de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

"Soit Haaretz a tort, soit l'armée ment"

Ces hommes, respectivement âgés de 70 ans et 60 ans, avaient été enlevés par le Hamas le 7 octobre dernier, dans le kibboutz de Nir Yitzak. Seulement voilà, selon des comptes sur X, les deux otages n’auraient pas été libérés lors de cet assaut, mais le 2 février dernier. Cette "libération" servirait en réalité à justifier les attaques de l’armée sur Rafah, où près de 100 Palestiniens sont morts cette nuit-là et où se réfugient désormais des centaines de milliers de civils, n’ayant nulle part où aller.

"Selon Haaretz, ils ont été libérés le 2 février. Soit Haaretz a tort, soit l’armée israélienne ment, et je sais sur lequel je parie", assure cette publication, pendant qu’une autre affirme que les soldats israéliens "ont littéralement simulé un sauvetage pour justifier le massacre de 100 personnes". Toutes deux partagent donc une capture écran provenant du site de Haaretz, ce journal israélien, montrant les photos de Louis Har et de Fernando Marman accompagnées d’une courte description selon laquelle les deux otages ont été libérés "dans une opération des forces de défense israéliennes, du Yamam et du Shin Bet à Rafah, le 2 février 2024".

Cette capture écran correspond en fait à une liste bien publiée sur le site de Haaretz et tenant le compte des otages revenus en vie de la bande de Gaza et de ceux toujours aux mains du Hamas. "Plus de 100 otages, israéliens et étrangers, ont été libérés ou sauvés de la captivité à Gaza après avoir été enlevés en Israël le 7 octobre. Cette liste de noms confirmés sera constamment mise à jour", décrit ainsi le journal sur cette page sans cesse rafraichie. En se rendant sur cette page, il est assez simple de constater la supercherie : les deux dernières fiches mises à jour indiquent que Louis Har et Fernando Marman ont été relâchés à Rafah le 12 février 2024. Cette capture qui circule est donc un grossier montage.

Depuis le 7 octobre, le journal Haaretz tient à jour le nombre d'otages libérés et ceux toujours en captivité dans la bande de Gaza - Haaretz

D’autres éléments attestent de la libération des deux hommes le 12 février. Des images de leur sauvetage ont été publiées par l’armée israélienne, puis décrites par son porte-parole, Daniel Hagari : "À 1h49 du matin, nos forces spéciales ont fait irruption dans un immeuble. Louis et Fernando étaient retenus au deuxième étage, des tirs intenses ont lieu contre le Hamas". La scène de leurs retrouvailles avec leurs proches a ensuite été partagée par le collectif "Bring Them Home Now", qui se bat pour la libération de tous les otages du Hamas.

Par ailleurs, pour que la thèse d'une libération dix jours plus tôt soit crédible, une multitude de témoignages viendraient l'attester. Or, ni le collectif "Bring Them Home Now", ni des proches des deux hommes n'ont pris la parole publiquement en ce sens. En revanche, des témoins corroborent leur retour en Israël à partir du 12 février. Le gendre de Louis Har, mais aussi le directeur de l'hôpital Tel HaShomer, dans la banlieue de Tel Aviv, qui les a accueillis et qui a assuré qu'ils étaient "dans un état stable". Pour rappel, 134 otages restent présumés captifs à Gaza.

