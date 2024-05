Israël annonce la mort d'un otage israélien détenu dans la bande de Gaza

Un otage israélien a été déclaré mort, ont annoncé tôt vendredi les autorités israéliennes et des proches. Dror Or était retenu dans la bande de Gaza depuis les attaques du Hamas le 7 octobre.

Le bilan s'alourdit dans les rangs des otages israéliens. Un homme retenu dans la bande de Gaza depuis les attaques du Hamas le 7 octobre a été déclaré mort, ont annoncé, tôt vendredi 3 mai, les autorités israéliennes et des proches.

"Il est désormais confirmé que Dror Or, kidnappé par le Hamas le 7 octobre, a été assassiné et son corps retenu à Gaza", a indiqué le gouvernement israélien sur son compte X officiel, précisant que Alma, Noam et leur frère Yahli étaient désormais orphelins.

Son épouse tuée lors de l'attaque du 7 octobre

L'annonce du décès de Dror Or intervient alors que les pays médiateurs - Qatar, États-Unis et Égypte - attendent la réponse du Hamas à une nouvelle proposition de trêve associée à la libération d'otages. Fin novembre, une trêve d'une semaine avait permis la libération de 105 otages, dont 80 Israéliens et binationaux échangés contre 240 Palestiniens détenus par Israël.