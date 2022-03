Bombardement inattendu près de Lviv, nouvelles sanctions... Le point sur la situation en Ukraine

Kiev bientôt "bloquée" ? Les troupes russes tentaient samedi d'encercler Kiev. Présents dans les faubourgs de la capitale, ils cherchent à éliminer les défenses à l'ouest et au nord de la ville pour la "bloquer", selon l'état-major ukrainien. Les banlieues nord-ouest, notamment Irpin et Boutcha, ont déjà subi des jours de bombardements intensifs, tandis que les blindés russes avancent par le nord-est. Le ministère britannique de la Défense estime que les forces russes étaient, samedi, à 25 kilomètres de la capitale et qu'une colonne au nord de la ville s'était dispersée, renforçant l'idée d'une volonté d'encerclement.

Avancée à l'est. L’armée russe a fait état d’avancées sur le front de la région séparatiste du Donbass, affirmant avoir détruit "au total 3491 infrastructures militaires ukrainiennes", dont "123 véhicules aériens sans pilote, 1127 chars et autres véhicules de combat blindés". Le ministère de la Défense russe a aussi évoqué la livraison, par l'armée russe, de plus de 100 tonnes d’aide humanitaire "aux colonies libérées de la région de Kharkiv" (nord-est).

Couloirs humanitaires. Les Ukrainiens ont accusé, samedi, les soldats russes d'avoir tué vendredi sept civils, dont un enfant, qui empruntaient un couloir d'évacuation près de Kiev.

Désespoir à Marioupol. Après douze jours de siège, Marioupol, port stratégique du sud-est, n'a ni eau, ni gaz, ni électricité, ni communications. Les gens se sont battus dernièrement pour de la nourriture : une situation "quasi désespérée", selon Médecins sans frontières. Quelque 1582 civils y ont été tués et enterrés dans des fosses communes, affirme le chef de la diplomatie ukrainienne. "Marioupol est toujours encerclée, ce qu’ils ne peuvent pas avoir par la guerre, (les Russes) veulent l’avoir par la faim et par le désespoir. Comme ils ne peuvent pas faire tomber l’armée ukrainienne, ils visent la population", constate une source militaire française.