Réfugiés ukrainiens : "Certains peuvent être exploités, des enfants peuvent disparaître"

Comment avez-vous pris connaissance de ce phénomène ?

Nous travaillons sur l'exploitation et la traite des êtres humains depuis une vingtaine d'années. On a commencé sur l'Ukraine, d'ailleurs. C'était un pays où il y avait beaucoup d'exploitation sexuelle et où la question commençait déjà à être prise en compte par les associations et par le gouvernement. En 2015, nous avons, avec Caritas Ukraine et d'autres Caritas de l'espace euro-méditerranéen, fait une recherche action sur la traite dans les situations de conflits et de post-conflits. On avait l'expérience du Kosovo, de la Tchétchénie, du Liban, avec tous les déplacements de population. On a pu alors se rendre compte à quel point les situations de crise étaient des moments où il y avait de nombreuses exploitations de personnes. Ça a été aussi le cas après le démantèlement de la Jungle de Calais. Des enfants ont été pris en charge par des services pendant plusieurs semaines avant d'être plus ou moins livrés à eux-mêmes. On pense que 2000 enfants environ ont disparu à ce moment-là, dont une majorité aurait été victime d'exploitation. Certains ont d'ailleurs été retrouvés dans ce cas en France, en Italie, ou encore en Espagne.