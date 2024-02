Guerre à Gaza : Macron hausse le ton face à une situation humanitaire "intolérable"

Le président de la République Emmanuel Macron s'est entretenu, mercredi, avec le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou. "Le bilan humain et la situation humanitaire" dans la bande de Gaza sont "intolérables", a souligné le chef d'État français. Il encourage les forces israéliennes à "cesser" leurs opérations.

Il appelle l'armée israélienne à "cesser" ses opérations à Gaza. Mercredi 14 février, le président français, Emmanuel Macron, s'est entretenu avec le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou. Lors d'un appel téléphonique, il a "exprimé l'opposition ferme de la France à une offensive israélienne à Rafah", indique l'Élysée ce soir. Cette opération ne pourrait mener qu'à une nouvelle catastrophe humanitaire, a estimé le chef de l'État, haussant le ton alors qu'Israël prépare un assaut sur la ville du sud de la bande de Gaza, où est réfugiée l'immense majorité de la population gazaouie.

Une absence d'accès humanitaire "injustifiable"

Ce "désastre humanitaire d'une nouvelle magnitude" et le "déplacement forcé de populations" constitueraient "des violations du droit international humanitaire et feraient peser un risque supplémentaire d'escalade régionale", précise l'Élysée après cet entretien. Emmanuel Macron a par ailleurs réitéré la demande de la France d'un cessez-le-feu dans la région, face à "un bilan et une situation humanitaire intolérables". Plus d'un million et demi de personnes s'entassent au sud de la bande de Gaza, principalement des réfugiés fuyant les combats plus au nord.

Emmanuel Macron demande par ailleurs au Premier ministre israélien, qui a refusé cette semaine d'infléchir sa position sur le conflit, d'"ouvrir le port d'Ashdod, une voie terrestre directe depuis la Jordanie et tous les points de passage" afin d'acheminer de l'aide pour le territoire palestinien. L'absence d'accès humanitaire est "injustifiable", a ajouté le président français. Il a aussi rappelé à Benyamin Nétanyahou que la France condamnait "la politique de colonisation israélienne", appelant Israël à "démanteler des avant-postes" et "à éviter toute mesure susceptible de conduire à une escalade incontrôlée à Jérusalem et en Cisjordanie".

