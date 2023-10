"Coalition" internationale contre le Hamas : trois questions pour comprendre la proposition d'Emmanuel Macron

La coalition globale contre l'organisation terroriste Daech regroupe à ce jour 86 membres dont l'Otan, l'Union européenne, la Ligue Arabe. Lancée en 2014, au moment où le groupe terroriste gagnait en puissance, elle a permis de faire reculer l'EI de tous les territoires dont il s'était emparé en Irak et en Syrie. Dans ce cadre, plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ont fourni du soutien matériel et logistique aux forces locales, en apportant des armes, du renseignement et un appui aérien. Plusieurs puissances militaires de la région y prennent également part, comme l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Qatar, les Émirats Arabes Unis ou encore l'Iran.

Une mobilisation internationale a aussi visé à assécher les sources de financements de l'EI et lutter contre la propagande djihadiste en ligne, pour faire retirer les contenus. Si Daech ne dispose plus d'un califat sur cette zone, la menace n'est toutefois pas complètement écartée aujourd'hui dans la région, notamment à cause de "cellules clandestines actives" en Irak et en Syrie, note le gouvernement sur un site dédié à la lutte contre le djihadisme.