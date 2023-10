Guerre Israël-Hamas : 15 Français tués et 16 disparus

À Gaza, le nombre de morts depuis samedi dernier a été revu à la hausse à 1900 morts, d'après un nouveau bilan du ministère palestinien de la Santé. Ce chiffre inclut 614 enfants, ajoute le ministère. Plus tôt dans la journée, le ministère avait affirmé que plus de 7000 personnes avaient été blessées.

De son côté, l'armée israélienne fait état de 1300 personnes tuées en Israël et plus de 3200 blessés. Le gouvernement israélien affirme également que plus de 150 Israéliens, étrangers ou binationaux sont retenus en otage par le Hamas.