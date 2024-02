Guerre Israël-Hamas : Stéphane Séjourné au Proche-Orient en quête de paix et de "perspectives politiques"

Le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné entame ce samedi une tournée dans plusieurs pays du Proche-Orient. La diplomatie française va tenter d'œuvrer pour l'instauration d'un cessez-le-feu et une libération des otages détenus par le Hamas. Selon le Quai d'Orsay, il s'agit également d'envisager l'après-guerre à Gaza, autour d'une solution à deux États.

Située dans le sud de la bande de Gaza, Rafah accueille plus d'un d'un million de réfugiés Palestiniens menacés par la guerre menée par Israël contre le Hamas. La ville se trouve actuellement visée par d'intenses frappes conduites par l'État hébreu, des bombardements qui auraient causé le décès d'au moins 100 civils dans la soirée et la nuit de vendredi à samedi. C'est dans ce climat de tension que se poursuivent des négociations diplomatiques : pour tenter de restaurer la paix et de tracer des perspectives pour l'avenir, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné entamer ce samedi une tournée de trois jours au Proche-Orient.

Entretenir l'espoir d'un cessez-le-feu

Selon les informations fournies en cette fin de semaine par le Quai d'Orsay, le chef de la diplomatie française va centrer ses déplacements sur les perspectives politiques après la guerre à Gaza. Stéphane Séjourné doit se rendre successivement en Égypte, en Jordanie et en Israël, puis dans les territoires palestiniens et au Liban. Les objectifs sont multiples : "œuvrer à un cessez-le-feu et à la libération des otages" tout d'abord, mais aussi réfléchir à un après. Il s'agit de "convaincre de rouvrir une perspective politique" basée sur la solution à deux États, confie-t-on dans les rangs du ministère.

"Nous sommes fermes sur les conditions qui devront régir le jour d'après dans la bande de Gaza. L'avenir de Gaza s'inscrit dans le cadre d'un État palestinien unifié où une autorité palestinienne revitalisée doit exercer son rôle, et la France a refusé et refusera toujours l'installation des colonies à Gaza ou le transfert forcé de la population palestinienne", insiste-t-on dans l'entourage du ministre.

Stéphane Séjourné "fera passer différents messages de retenue" à ses interlocuteurs, à l'heure où les diplomates s'inquiètent des risques d'embrasement régional. La situation du Liban, en particulier, attire les regards, la communauté internationale souhaitant éviter une nouvelle guerre entre Israël et le Hezbollah libanais.

Cette tournée au Proche-Orient intervient au moment où d'intenses négociations ont lieu entre Américains, Égyptiens, Israéliens et Qataris pour aboutir à une nouvelle trêve. Une perspective qui sera d'ailleurs au centre d'une nouvelle série de déplacements du Secrétaire d'État américain Antony Blinken. À partir de dimanche, il va lui aussi multiplier les voyages : au Qatar tout d'abord, puis en Égypte, en Israël, en Cisjordanie occupée et en Arabie saoudite. Le représentant de l'administration Biden a indiqué vouloir travailler au cours de cette tournée "à une paix durable dans la région, y compris une sécurité durable pour les Israéliens comme pour les Palestiniens".