Gaza : le chef du Hamas annonce la mort de trois de ses fils dans un raid israélien

Le chef du Hamas palestinien, Ismaïl Haniyeh, a annoncé ce mercredi la mort de trois de ses fils et de plusieurs petits-enfants dans une frappe israélienne à Gaza. La frappe a touché des véhicules à bord desquels se trouvaient les membres de sa famille, selon Al Jazeera, qui a diffusé des images de carcasses de voitures et de corps floutés en les présentant comme ceux des victimes.

Six mois après le début de la guerre entre le Hamas et Israël, le chef du groupe terroriste, Ismaïl Haniyeh, a annoncé ce mercredi 10 avril la mort de trois de ses fils et de plusieurs petits-enfants dans une frappe israélienne à Gaza, tout en prévenant que cette attaque ne ferait pas plier son mouvement. "Je remercie Dieu pour l'honneur que nous fait le martyre de mes trois fils et de certains de mes petits-enfants", a-t-il déclaré à la chaîne du Qatar Al Jazeera.

La frappe a touché des véhicules à bord desquels se trouvaient les membres de la famille d'Ismaïl Haniyeh, selon Al Jazeera, qui a diffusé des images de carcasses de voitures et de corps floutés en les présentant comme ceux des victimes. Dans un communiqué, le Hamas a confirmé la mort de trois fils de leur chef et de quatre de ses petits-enfants dans le camp de réfugiés de Chati, dans la ville de Gaza, dans le nord du territoire palestinien dévasté. "Ce sang versé nous rendra encore plus fermes dans nos principes", a encore dit le chef du Hamas. De son côté, l'armée israélienne n'a pas réagi dans l'immédiat.

Un projet de trêve à l'étude

La frappe ciblant des fils d'Ismaïl Haniyeh s'est produite au premier jour de la fête du Fitr, marquant la fin du mois de jeûne musulman du ramadan et qui ne ressemble cette année à aucune autre. Elle a eu aussi lieu alors que le Hamas doit répondre à un projet de trêve proposé par les médiateurs qatari, égyptien et américain.

Ce projet prévoit une trêve de six semaines, la libération de 42 otages retenus à Gaza en échange de 800 à 900 Palestiniens incarcérés par Israël, l'entrée de 400 à 500 camions d'aides chaque jour à Gaza et le retour chez eux des habitants du nord de Gaza, selon une source du Hamas.

De nouvelles frappes israéliennes ont touché ce mercredi le nord et le centre du territoire palestinien, notamment le camp de Nousseirat, où 14 personnes, dont des enfants, ont été tuées selon le ministère de la Santé du Hamas. Ces dernières 24 heures et selon le même ministère, 122 morts supplémentaires ont été recensés dans le territoire assiégé par Israël, portant à 33.482 le nombre de personnes tuées dans les opérations militaires israéliennes depuis le début de la guerre.

Dans un entretien diffusé mardi par la chaîne hispanophone Univision, Joe Biden, l'allié le plus puissant d'Israël, a qualifié "d'erreur" la conduite de la guerre à Gaza par le Premier ministre Benyamin Nétanyahou, l'une de ses plus fortes critiques à l'encontre du dirigeant israélien. "Ce que je demande, c'est que les Israéliens appellent à un cessez-le-feu, qu'ils autorisent pour les six ou huit prochaines semaines un accès total à la nourriture et aux médicaments entrant dans le pays", a ajouté le président américain.

Israël, lui, maintient son projet d'offensive terrestre sur Rafah, frontalière avec l'Égypte, qu'il présente comme le dernier grand bastion du Hamas. Et ce malgré la présence de 1,5 million de personnes, selon l'ONU, en majorité des déplacés. Toutefois, l'entretien de Joe Biden a été enregistré avant le retrait dimanche des soldats israéliens de la grande ville de Khan Younès (sud) et l'accroissement, ces derniers jours, selon Israël, de l'aide humanitaire autorisée par l'armée à entrer dans le territoire.