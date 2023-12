Poursuite des combats dans le sud de Gaza, l'avertissement de l'ONU... Le point sur la situation au Proche-Orient

Les combats se poursuivent entre Israël et le Hamas dans le sud de la bande de Gaza, où Tsahal a pris la grande ville de Khan Younès. Dans le même temps, l'ONU a activé une rare procédure pour "attirer l'attention du Conseil" de sécurité sur la situation humanitaire à Gaza, fustigée par Israël. Les informations de ces dernières 24 heures sur la situation au Proche-Orient.

Combats toujours en cours. Les combats acharnés se poursuivent dans la bande de Gaza entre le Hamas et l'armée israélienne, qui a pris la grande ville de Khan Younès, au sud. Fantassins, blindés et bulldozers israéliens ont atteint le centre-ville, selon des témoins à l'AFP. L'armée israélienne a affirmé mercredi soir avoir "percé les lignes défensives" du Hamas, "éliminé un certain nombre de terroristes" et détruit environ "30 entrées de tunnels".

Quatre Palestiniens tués. Les forces israéliennes ont tué mercredi par balles quatre Palestiniens, dont deux adolescents, lors d'opérations dans le nord des territoires occupés de Cisjordanie, a rapporté le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne. Omar Abou Bakr, 16 ans, a été tué par "une balle dans la poitrine, tirée par des soldats de l'occupation à Yabad", a indiqué le ministère. Abdel Nasser Moustapha Al-Riahi, 24 ans, a été mortellement blessé par des tirs dans le camp de réfugiés de Balata. Deux autres Palestiniens, Abdelrahmane Bani Odeh, 16 ans, et Moaz Zahrane, 23 ans, ont été tués par des tirs de soldats israéliens respectivement dans le village de Tamoun et dans le camp de réfugiés d'al-Fara, selon la même source.

Un "supplément minimal de carburant" autorisé par Israël à Gaza

Israël met la main sur un dépôt d'armes. L'armée israélienne a affirmé mercredi avoir découvert, près de "bâtiments civils", "l'un des plus considérables dépôts d'armes de la bande de Gaza". Il a été découvert "près d'une clinique et d'une école dans le nord" du territoire palestinien, par une unité militaire, indique Tsahal. Il contenait "des centaines de lance-roquettes antichar RPG et leurs munitions, des dizaines de missiles antichars, des dizaines d'engins explosifs, des missiles longue portée destinés à atteindre le centre d'Israël, des dizaines de grenades et de drones".

Carburant à Gaza. Israël va autoriser un "supplément minimal de carburant" qu'il juge "nécessaire pour éviter un effondrement humanitaire" à Gaza, a annoncé mercredi le bureau du Premier ministre Benyamin Nétanyahou. Selon lui, cette hausse est "nécessaire pour éviter un effondrement humanitaire et l'apparition d'épidémies, dans le sud de la bande de Gaza".

Israël accuse l'ONU de "soutenir" le Hamas

Le nouvel avertissement de l'ONU... Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a mis en garde contre un "effondrement total de l'ordre public" à Gaza, dans une lettre inédite au Conseil de sécurité. "Avec les bombardements constants des forces armées israéliennes, et en l'absence d'abris ou du minimum pour survivre, je m'attends à un effondrement total de l'ordre public bientôt en raison des conditions désespérées, ce qui rendrait impossible une aide humanitaire même limitée", écrit-il, invoquant pour la première fois depuis son arrivée à la tête des Nations unies en 2017 l'article 99 de la Charte, qui lui permet d'"attirer l'attention du Conseil" sur un dossier qui "pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale". "Une situation encore pire pourrait se produire, y compris des épidémies et une pression accrue vers des déplacements de masse vers les pays voisins."

...fustigé par Israël. Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a qualifié de "danger pour la paix mondiale" le mandat du chef de l'ONU, après cette rare procédure rare devant le Conseil de sécurité. "Sa demande d'activation de l'article 99 et l'appel à un cessez-le-feu à Gaza constituent un soutien à l'organisation terroriste Hamas", a-t-il affirmé.

Nouvelle colonie à Jérusalem-Est. La municipalité de Jérusalem a donné son accord final à la construction de logements pour une nouvelle colonie israélienne à Jérusalem-Est, a indiqué mercredi l'ONG La Paix Maintenant. Ce "nouveau quartier", qui comprendra 1738 unités d'habitation, doit être situé pour moitié à Jérusalem-Est annexée et occupée par Israël, précise l'ONG. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a réagi en déplorant qu'Israël "profite de l'inquiétude internationale pour la guerre à Gaza pour approuver la construction d'une colonie à Jérusalem occupée", dans le cadre de son projet "de submerger Jérusalem de colonies et de colons", "judaïser" la ville et la "séparer des alentours palestiniens".

La situation à Gaza au cœur des discussions des dirigeants des pays du G7. Réunis mercredi en visioconférence, ils ont appelé à une action "plus urgente" face à la crise humanitaire, disant soutenir de nouvelles pauses. "Nous sommes déterminés à [...] contribuer à la mise en place des conditions nécessaires à la recherche de solutions durables à long terme pour Gaza", ont-ils déclaré, évoquant un "besoin d'un retour à un processus de paix plus large". "Nous restons attachés à un État palestinien dans le cadre d'une solution à deux États qui permette aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre dans une paix juste, durable et sûre."