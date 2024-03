Gaza : les 200 tonnes de nourriture acheminées pour la première fois par bateau déchargées

La cargaison du premier bateau d'aide humanitaire arrivé vendredi dans la bande de Gaza depuis Chypre a été déchargée ce samedi sur la côte au sud-ouest de Gaza-Ville. Elle va pouvoir être distribuée à la population menacée de famine après plus de cinq mois de guerre, a indiqué Wolrd Central Kitchen, l'ONG en charge de l'opération.

Deux cents tonnes de nourriture "dont du riz, de la farine, des légumineuses, des légumes en conserve et des protéines" vont pouvoir être distribuées. Cette cargaison a été transportée depuis Chypre sur une barge remorquée par le bateau de l'ONG espagnole, Open Arms, parti mardi du port chypriote de Larnaca. Elle a été ensuite connectée à une jetée temporaire et chargée sur douze camions. Elle doit servir à préparer des repas pour les habitants du nord de la bande de Gaza, où la situation humanitaire est particulièrement catastrophique.

Cette livraison par bateau fait partie d'une opération baptisée Safeena, "opération d'aide aux victimes de la guerre". Il s'agit du premier navire ayant emprunté le couloir maritime ouvert depuis Chypre, le pays de l'UE le plus proche de la bande de Gaza. La communauté internationale et les ONG soulignent toutefois que ce couloir maritime et les parachutages d'aide ne peuvent se substituer aux routes terrestres.

Le chef hispano-américain José Andrés, fondateur de World Central Kitchen, s'est félicité, dans un message publié sur X, du succès de l'opération. "Nous avons réussi! (...) C'était un test pour apprendre. Nous pouvons amener des milliers de tonnes (d'aide) chaque semaine", a-t-il assuré.

World Central Kitchen (WCK), dont les Émirats arabes unis sont partenaire, est en train de charger un deuxième bateau à Larnaca, dont la date de départ pour Gaza n'a pas été communiquée. "Je souhaite que nous construisions une autoroute de l'aide qui circule en permanence sur la mer, comme un point d'accès supplémentaire à Gaza qui en a si désespérément besoin", a déclaré Erin Gore, PDG du WCK, sur le site de l'ONG.

L'armée israélienne avait indiqué vendredi avoir soumis le bateau à "un contrôle de sécurité complet" et avoir déployé des troupes "pour sécuriser la zone" où la cargaison a été déchargée sur la côte au sud-ouest de Gaza-Ville.