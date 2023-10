Guerre Israël-Hamas : 17 Français décédés, 15 toujours portés disparus, selon un dernier bilan du Quai d'Orsay

Dans le même temps, la ministre française des Affaires étrangères est en déplacement à Tel Aviv, où elle est arrivée dans la soirée, pour exprimer la solidarité de la France envers Israël face à des attaques qui se sont accompagnées "d'atrocités et d'actes de barbarie inimaginables, qui ont visé des femmes, des enfants, des personnes âgées". "Le droit d'Israël à répondre aux attaques terroristes sans précédent qu'il a subies n'est pas contestable et nul ne peut lui dénier son droit à se défendre", a déclaré Catherine Colonna. "La réponse au terrorisme doit être forte tout en étant juste", a-t-elle toutefois nuancé, appelant l'État hébreu "à veiller à respecter le droit humanitaire et à tout faire pour protéger les civils de Gaza, qui ne sont pas coupables des crimes du Hamas".