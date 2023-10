Guerre Israël-Hamas : 19 Français tués, 13 disparus, annonce Catherine Colonna

Un bilan qui monte, et pourrait encore augmenter. En déplacement à Tel-Aviv, en Israël, ce dimanche 15 octobre, la ministre des Affaires étrangères de la France, Catherine Colonna, a indiqué que 19 Français ont été tués, et 13 sont toujours disparus. Au total, selon les derniers chiffres fournis par des responsables israéliens ce dimanche, plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël lors de l'attaque des commandos du Hamas le 7 octobre, durant laquelle 126 personnes ont également été capturées.

Ce dimanche soir également, selon l'Élysée, Emmanuel Macron "a rappelé" au président iranien "que des Françaises et des Français étaient parmi les victimes et les otages retenus par l'organisation terroriste", et que la libération des otages était "une priorité absolue pour la France".