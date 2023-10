Attaque du Hamas : 199 otages capturés, selon l'armée israélienne

Selon lui, Tsahal dispose de quelques informations sur le lieu où les ressortissants capturés sont détenus. "Nous faisons des efforts courageux pour essayer de comprendre où se trouvent les otages dans la bande de Gaza, et nous disposons de telles informations", a-t-il affirmé, cité par le journal israélien The Times of Israël. Alors que Tel-Aviv pilonne sans relâche la bande côtière et prépare une offensive terrestre imminente, il a malgré tout assuré que l'armée ne "mènera pas d'attaque qui mettrait notre peuple en danger".

Samedi soir, les forces israéliennes avaient annoncé avoir retrouvé dans la bande de Gaza "des cadavres" d'otages israéliens. "Nous avons mené quelques raids dans la bande de Gaza afin de localiser des otages et des personnes enlevées", avaient-elles alors déclaré.

Plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël dans l'attaque des commandos du Hamas, selon les derniers chiffres fournis par des responsables israéliens. Côté palestinien, plus de 2750 personnes, dont des centaines d'enfants, sont mortes dans les frappes israéliennes de représailles sur la bande de Gaza, micro-territoire gouverné par le mouvement islamiste et assiégé par Israël, selon les autorités locales.