Guerre Israël-Hamas : huit Français tués, 20 portés disparus, selon un nouveau bilan

"Malheureusement, au fur et à mesure que les autorités israéliennes procèdent aux vérifications, à l'identification, le bilan des victimes s'accroit", a-t-elle déclaré en amont d'une audition devant l'Assemblée. "J'ai (...) la grande tristesse de devoir vous informer qu'à cette heure, nous déplorons le décès de huit compatriotes dans ces attaques terroristes et nous sommes sans nouvelles de 20 disparus". Certains d'entre eux seraient otages, dont "au moins un enfant et peut-être plusieurs".