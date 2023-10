Guerre Israël-Hamas : à Gaza, un habitant sur deux est-il mineur ?

Israël a promis de répliquer avec la plus grande fermeté à l'attaque perpétrée le 7 octobre sur son sol par le Hamas. Ces opérations militaires (lancées et futures) font craindre aux observateurs de nombreuses pertes civiles côté palestinien, victimes collatérales du conflit. Dans ce contexte, l'élue américaine Alexandria Ocasio-Cortez, membre de la Chambre des représentants, s'inquiète d'un "châtiment collectif" visant Gaza. Elle évoque les "millions d'innocents qui n'ont pas de liens avec le Hamas", et glisse que l'on compte près d'une "moitié d'enfants" parmi les 2 millions d'habitants dans cette zone.