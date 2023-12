Vote de l'ONU, "le Hamas à son point de rupture"... le point sur la situation au Proche-Orient

L’Assemblée générale de l’ONU doit se prononcer de nouveau sur un "cessez-le-feu humanitaire" à Gaza. Pendant ce temps, l’armée israélienne continue de bombarder le sud de Gaza, près de Rafah et à Khan Younès. Voici les informations de ces dernières 24 heures.

L’ONU vote de nouveau. L’Assemblée générale de l'ONU doit se prononcer mardi sur une résolution exigeant "un cessez-le-feu humanitaire immédiat" dans la bande de Gaza, un texte non contraignant qui a toutes les chances de passer. Malgré la pression du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, qui craint un "effondrement total de l'ordre public" dans l'enclave palestinienne, un projet de texte réclamant ce cessez-le-feu humanitaire s'est heurté vendredi au Conseil de sécurité à un véto des États-Unis, puissant allié d'Israël.

La pression sur Gaza. Pendant ce temps, les Palestiniens continuent de faire les frais de la détermination de Tsahal à éradiquer le Hamas et bombarder la bande de Gaza. "Le Hamas est à son point de rupture, l'armée israélienne reprend ses derniers bastions", a déclaré lundi soir le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant dans une adresse télévisée. Dans la nuit de lundi à mardi, le mouvement islamiste Hamas a fait état de violents affrontements dans le centre de la bande de Gaza, et l'agence palestinienne Wafa a rapporté 12 morts et des "dizaines" de blessés dans un raid aérien à Rafah. De nombreuses frappes avaient ciblé lundi les villes de Khan Younès, nouvel épicentre des combats, et de Rafah, près de la frontière avec l'Égypte où se massent désormais des dizaines de milliers de personnes fuyant les combats et les bombardements.

TensionS en mer rouge. Le ministère français des Affaires étrangères a appelé lundi "à éviter tout embrasement régional" en mer Rouge, après que la frégate française multimissions "Languedoc" a abattu samedi soir deux drones provenant du nord du Yémen, territoire sous contrôle des rebelles Houthis qui menacent de perturber cette voie maritime stratégique dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas. "Nous condamnons toutes les atteintes à la liberté de navigation", a indiqué le Quai d'Orsay dans un communiqué, qui assure suivre "de très près l'évolution de la situation en mer Rouge et dans la zone du détroit de Bab el Mandeb".