Gaza : des soldats israéliens ont-ils pris la pose en exhibant les sous-vêtements d'une habitante expulsée ?

Une photo montrant des soldats en uniforme qui brandissent des sous-vêtements féminins s'est répandue sur les réseaux sociaux. Ces hommes sont présentés comme des militaires israéliens, prenant la pose dans une habitation détruite de Gaza. Contacté par TF1info, le porte-parole de Tsahal évoque une affaire en cours et de potentielles sanctions à l'encontre des individus mis en cause.

En son temps, l'ancien Premier ministre Ehud Barak décrivait l'armée israélienne comme "la plus morale au monde". Une expression reprise à son compte par Benyamin Nétanyahou depuis l'offensive lancée dans la bande de Gaza en riposte à l'attaque perpétrée le 7 octobre par des commandos du Hamas. Elle se trouve aujourd'hui exhumée de manière ironique et critique par des internautes qui commentent l'action militaire en cours. En cause ? Le relai sur les réseaux sociaux d'un cliché qui crée la polémique.

Dans les ruines d'une habitation, quatre hommes présentés comme des membres de Tsahal sont pris en photo, posant en uniforme. Si l'un d'eux tient son arme à la main, un autre brandit devant lui des sous-vêtements féminins. Des vêtements intimes dont beaucoup supposent en ligne qu'ils appartenaient à une femme ayant dû fuir son logement en raison des combats.

Capture d'écran Twitter

L'armée israélienne réagit

Diffusée à grande échelle par des comptes anglophones, la photo a aussi attiré l'attention en France, se voyant par exemple repartagée par le député LFI Jean-François Coulomme. Que sait-on de son origine et de son authenticité ? Des recherches conduisent au compte de Younis Tirawi, un Palestinien qui se présente comme "reporter de terrain indépendant". Sur le réseau social X, c'est lui qui a mis en avant le cliché des membres de Tsahal, expliquant qu'il provenait d'une publication Instagram d'un soldat le 9 février.

Ce post est-il toujours accessible à l'heure qu'il est ? Non. Son auteur l'aurait rapidement supprimé après avoir constaté les très nombreuses réactions suscitées par la photo. "Il semble que ses supérieurs militaires, qui me suivent et ont vu mon message, lui aient demandé de le supprimer", a rapporté Younis Tirawi.

Les militaires incriminés sont-ils bien Israéliens ? La photo a-t-elle été prise récemment à Gaza ? TF1info a cherché à en savoir davantage auprès du porte-parolat de Tsahal. L'armée israélienne explique qu'elle "a agi et continue d'agir pour identifier les comportements qui s'écarteraient de ceux attendus de ses soldats". Ces cas, nous précise-t-on, "feront l'objet d'arbitrages et toutes les mesures seront prises à l'encontre des soldats impliqués".

En octobre dernier, Les Vérificateurs avaient évoqué un autre comportement répréhensible, imputé à un soldat de Tsahal. Les images d'un corps de victime traîné au sol par un véhicule militaire israélien avaient suscité une vague d'indignation. Contactés, des responsables de l'armée de l'État hébreu avaient alors identifié et mis en cause un réserviste, annonçant son renvoi dans la foulée.

