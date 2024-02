Guerre Israël-Hamas : l'Émir du Qatar en visite d'État à Paris pour la première fois, dans quel but ?

L'Émir Al-Thani viendra mardi à Paris pour sa première visite d'État en France depuis son accession au trône en 2013. Les discussions devraient porter notamment sur les efforts en cours pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza et permettre d'apporter une aide massive à la population. Selon Emmanuel Macron, la mise en œuvre d'une solution à deux États est la seule viable pour envisager une sortie de crise.

L'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, est attendu dans la capitale française à compter de ce mardi 27 février et pour une durée de deux jours, un déplacement au cours duquel le responsable qatari doit rencontrer le président Emmanuel Macron. Les discussions entre les deux responsables doivent notamment porter sur les négociations afin d'obtenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza. Il s'agira de la première visite d'État de l'émir à Paris depuis son accession au trône en 2013, a indiqué l'Élysée.

"Le Qatar est notamment à l'œuvre sur la libération des otages qui est une priorité pour nous", fait valoir la présidence, alors que trois Français sont encore retenus en otages dans la bande de Gaza, depuis l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur Israël le 7 octobre 2023. Les discussions porteront aussi sur les "efforts en cours pour obtenir un cessez-le-feu (...) et permettre d'apporter une aide massive à la population gazaouie".

Le Qatar accueille sur son sol la direction politique du Hamas et s'active avec les États-Unis et l'Égypte pour tenter d'obtenir un arrêt des combats avec Israël. Une trêve d'une semaine avait permis, fin novembre, la libération de dizaines d'otages en échange de celle de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Par ailleurs, selon la présidence française, une nouvelle opération humanitaire avec le Qatar "devrait intervenir dans les jours à venir" avec plusieurs vols acheminant notamment dix ambulances, plus de 300 tentes et du fret humanitaire pour la population de Gaza. Doha avait annoncé en début de semaine dernière que des médicaments envoyés à Gaza dans le cadre d'un accord négocié en janvier par Doha et Paris étaient finalement parvenus à des otages détenus par le Hamas.

Les discussions porteront aussi sur l'après-guerre. Le président Emmanuel Macron a appelé à un "élan décisif et irréversible de mise en œuvre d'une solution à deux États, la seule solution viable pour la sortie de crise", a rappelé l'Élysée. Des tables rondes doivent en parallèle être organisées sur des projets de partenariat économique et d'investissements stratégiques, selon la présidence.

David Barnea, le chef du Mossad (services de renseignement extérieurs israéliens), et Ronen Bar, le chef du Shin Bet (services de renseignement intérieurs), ont été reçus à Paris ce vendredi 23 février. Selon plusieurs médias israéliens, l'objectif de cette délégation était de "débloquer" les pourparlers en vue d'une nouvelle trêve avec le Hamas dans la bande de Gaza avec la libération de nouveaux otages à la clé.