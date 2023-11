Guerre Israël-Hamas : Al-Shifa, un hôpital historique de Gaza au cœur du conflit

En 2007, lors du conflit armé entre factions palestiniennes rivales, des militants du Fatah avaient visé l'hôpital, d'où des membres du Hamas ripostaient, selon une note de l'ONG Human Right Watch. Lors des bombardements de Gaza en 2008-2009, c'est depuis cet hôpital que de nombreux journalistes étrangers couvraient le conflit, particulièrement meurtrier du côté palestinien. Le New York Times avait rapporté que des militants du Hamas, habillés en civil, en arpentaient les couloirs et les chambres à la recherche de "collaborateurs". Certains auraient été interrogés dans des pièces souterraines sur place, et parfois exécutés.

Lors du conflit de 2014, Al-Shifa avait été décrit par des correspondants étrangers comme le QG de facto du Hamas, tant ses cadres et ses militants étaient vus partout dans l'enceinte. Si un témoignage de médecin avait indiqué à l'époque que la tête de l'organisation islamiste se trouvait sous l'hôpital, un autre le démentait. Pendant chacun de ces épisodes tragiques, les soignants d'Al-Shifa n'ont jamais cessé de soigner par centaines les victimes palestiniennes du conflit.