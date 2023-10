À Berlin, des immeubles ont-ils été marqués avec des étoiles de David ?

Tandis que le nombre d'actes antisémites est en hausse en France, favorisé par la reprise du conflit entre Israël et le Hamas, des étoiles de David auraient été retrouvées à Berlin, taguées sur des immeubles occupés par des personnes de confession juive. Ces images ont été énormément partagées au cours du week-end sur les réseaux sociaux. "De plus en plus d'informations font état d'une campagne d'intimidation en cours à Berlin visant les Juifs. Les gens marquent les maisons où vivent des Juifs et les magasins appartenant à des Juifs avec une étoile de David", relaie le compte Visegrad dans un tweet consulté par 4 millions de vues.