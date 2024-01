Attaque du 7 octobre contre Israël : l'Italie et la Finlande suspendent également leur aide à l'Unrwa

Les autorités israéliennes assurent que des employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) ont pris part aux attaques du 7 octobre. Des accusations depuis lesquelles plusieurs pays, États-Unis en tête, ont annoncé suspendre leur aide financière à l'Unrwa. Une décision prise à leur tour ce samedi par l'Italie et la Finlande.

Après les Etats-Unis, l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni, c'est au tour de l'Italie de suspendre son aide à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa). Cette dernière se retrouve dans la tourmente après des accusations des autorités israéliennes, indiquant que plusieurs membres de l'Unrwa auraient été impliqués dans les attaques du 7 octobre menées par le Hamas.

L'antisémitisme et le Hamas sont les nouveaux SS, la nouvelle Gestapo Antonio Tajani, ministre italien des Affaires étrangères

"Le gouvernement italien a suspendu le financement de l'Unrwa après l'atroce attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Des pays alliés ont récemment pris la même décision. Nous sommes engagés à fournir de l'aide humanitaire à la population palestinienne, en protégeant la sécurité d'Israël", a expliqué sur X le ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani. "L'antisémitisme et le Hamas sont les nouveaux SS, la nouvelle Gestapo, parce que la chasse au juif a été menée de manière scientifique", a lancé le représentant du gouvernement lors d'un déplacement à Milan ce samedi, jour du souvenir de la Shoah.

Antonio Tajani a par ailleurs appelé à "respecter les droits de la population civile palestinienne". Selon ses mots, "il y a trop de victimes (...) Nous faisons tout pour aider la population civile palestinienne, nous construirons un hôpital de campagne, probablement du côté égyptien, à la frontière avec Rafah, pour soigner les enfants palestiniens blessés".

Dans la foulée de la décision prise par l'Italie, la Finlande a elle aussi officialisé ce samedi la suspension de son soutien à l'Unrwa.

L'agence des Nations unies n'avait pas tardé à réagir aux accusations israéliennes. Après qu'Israël a livré des éléments au sujet des membres qui auraient été impliqués le 7 octobre, l'Unrwa a fait savoir qu'elle se séparait de plusieurs de ses employés. Ils seraient douze mis en cause, si l'on en croit les éléments relayés par des responsables Américains.

"Tout employé qui a été impliqué dans des actes de terrorisme devra en répondre, y compris à travers des poursuites judiciaires", a martelé Philippe Lazzarini, le chef de l'agence. Il annonçait par ailleurs l'ouverture d'une enquête, "afin que la vérité soit établie sans délai". Dans les heures et jours qui viennent, la liste des pays à suspendre leur soutien pourrait s'allonger. Au nombre de 6 à l'heure actuelle, ils ne sont pour le moment par rajoints par la Suisse. Dans les rangs helvètes, on souhaite en effet disposer de plus d'informations avant de prendre une décision.