Attaque du 7 octobre : on vous explique la polémique autour de l'Unrwa, cette agence de l'ONU implantée à Gaza

L'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'Unrwa, fait face à une vive polémique. Douze de ses membres ont été accusés par Israël d'avoir pris part aux attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas. Des faits graves, qui conduisent plusieurs pays à suspendre leurs aides à l'agence et entraînent l'ouverture d'une enquête.

Les États-Unis, le Canada, l'Australie, mais aussi l'Italie, le Royaume-Uni, la Finlande et l'Allemagne ont annoncé successivement ces derniers jours la suspension de leurs aides à l'Unrwa. Cette agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, largement implantée à Gaza, se trouve en effet dans la tourmente depuis qu'Israël a mis en cause 12 de ses membres à Gaza. Des hommes accusés d'avoir été impliqués dans l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas.

Déjà plusieurs renvois

Le 26 janvier, le chef de l'agence Philippe Lazzarini a expliqué par le biais d'un communiqué que "les autorités israéliennes ont fourni à l'Unrwa des informations sur l'implication supposée de plusieurs de ses employés" dans l'attaque du 7 octobre menée sur le sol israélien. "Pour protéger les capacités de l'agence à délivrer de l'aide humanitaire, j'ai décidé de résilier immédiatement les contrats de ces membres du personnel et d'ouvrir une enquête afin que la vérité soit établie sans délai", a-t-il poursuivi. Une enquête a été ouverte.

"Tout employé qui a été impliqué dans des actes de terrorisme devra en répondre, y compris à travers des poursuites judiciaires", a assuré Philippe Lazzarini. Si l'on en croit les informations relayées par des officiels américains, douze personnes employées par l'Unrwa ont été renvoyées.

Plusieurs pays suspendent leurs aides

Depuis sa mise en place en 1949, l'Unrwa joue un rôle essentiel pour des millions de Palestiniens. Il faut souligner que cette institution, critiquée de longue date par Israël, se trouve financée dans sa quasi-intégralité par des contributions volontaires des États. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Union européenne, la Suède et la Norvège sont les cinq plus gros donateurs. Découvrant les accusations graves portées contre certains de ses employées, plusieurs pays ont réclamé des investigations, de sorte que la lumière soit entièrement faite sur cette affaire.

Fidèles alliés d'Israël, les Américains ont été les premiers à annoncer une suspension de leurs aides à l'Unrwa. Les États-Unis "sont extrêmement préoccupés par les accusations selon lesquelles 12 employés de l'Unrwa pourraient avoir été impliqués dans l'attaque", a rapidement réagi le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Une décision forte, rapidement imitée par les pays cités plus haut. Notons que la Suisse, pour sa part, attend de disposer de plus d'informations avant de prendre une décision.

Des missions très variées

Assez peu connue du grand public dans les pays occidentaux, l'Unrwa emploie 30.000 personnes, dont 13.000 dans la seule bande de Gaza. Ses salariés opèrent dans plus de 300 installations. Établie fin décembre 1949 par l'Assemblée générale de l'ONU suite au premier conflit arabo-israélien, l'agence bénéficie d'un mandat afin de fournir une assistance humanitaire et une protection aux réfugiés palestiniens enregistrés dans sa zone d'opérations. Le tout "dans l'attente d'une solution juste et durable à leur situation". Il faut rappeler que ce sont plus de 700.000 Palestiniens qui ont été expulsés ou ont fui leurs terres entre avril et août 1948, lorsque fut créé l'État d'Israël. Ces personnes, au même tire que leurs descendants, ont le statut de réfugiés.

On recense quelque 5,9 millions de Palestiniens enregistrés auprès de l'Unrwa, l'agence étant implantée dans les territoires palestiniens ainsi qu'au Liban, en Jordanie et en Syrie. Une fois enregistrés, les individus pris en charge peuvent bénéficier de services très divers. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, mais aussi des soins de santé, des services sociaux... Les infrastructures des camps sont aussi du ressort de l'Unrwa, celle-ci opérant en parallèle dans la microfinance et l'aide d'urgence, y compris en période de conflit armé.

On compte au total une soixantaine de camps de réfugiés gérés par l'agence, dont 19 en Cisjordanie. Selon les derniers chiffres qu'elle communique, plus de 540.000 enfants étudient dans les écoles de l'Unrwa.