Attaques en mer Rouge : Ikea redoute des retards de livraison

Ikea touché par la crise en mer Rouge. Le géant suédois du meuble prévoit de possibles retards de livraison de certains produits, ou leur absence, dans les semaines à venir. La conséquence des attaques menées contre des navires dans la région.

Si le groupe ne possède pas de navires porte-conteneurs, la récente vague d'attaques menées par les Houthis - en riposte aux bombardements israéliens sur la bande de Gaza - menace de perturber les flux dont il dépend. Les principales firmes de transport maritime ont en effet interrompu le passage par le détroit de Bab el-Mandeb. Elles ont réorienté leurs navires autour de la pointe sud de l'Afrique, occasionnant un voyage beaucoup plus long.

"La situation dans le canal de Suez va entrainer des retards et pourrait entraîner des contraintes de disponibilité pour certains produits Ikea", écrit le groupe suédois. "Nous sommes en dialogue étroit avec nos partenaires de transport afin de garantir la sécurité des personnes travaillant dans la chaîne logistique d'Ikea", ajoute le groupe. Avant de préciser : "Nous évaluons d'autres options d'approvisionnement pour garantir la disponibilité de nos produits et nous continuons à suivre la situation de près".

La mer Rouge est une "autoroute de la mer" reliant la Méditerranée à l'océan Indien, et donc l'Europe à l'Asie. Environ 20.000 navires transitent chaque année par le canal de Suez, autre porte d'entrée et de sortie des navires passant par la mer Rouge. Selon l'International Chamber of Shipping (ICS), 12% du commerce mondial transite par la mer Rouge.