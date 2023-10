Guerre Israël-Hamas : attention à ces images d'enfants en cage faisant croire qu'ils sont otages du groupe terroriste

Le 8 octobre, au lendemain des attaques du Hamas dans le sud d'Israël, des images très violentes circulent déjà en nombre sur les réseaux sociaux. Parmi elles, une vidéo d’une trentaine de secondes, montrant donc cinq jeunes enfants assis dans des cages. On y entend un homme parler en arabe et rire bruyamment, sans jamais le voir à l’écran.

Ces petits garçons sont très vite présentés sur les réseaux sociaux comme des otages du Hamas, alors que des enfants figurent parmi les personnes enlevées et détenues par le groupe terroriste. "Enfants israéliens kidnappés et détenus dans des cages par le Hamas. C’est barbare, mais qu’attendez-vous des sauvages ?", partage la présidente de Britain First, un mouvement britannique d’extrême droite. Son tweet frôlera les 2 millions de vues en 24 heures.