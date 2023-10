Guerre Israël-Hamas : attention à ces vieilles images de convoi bloqué à la frontière entre Gaza et l'Égypte

La situation humanitaire à Gaza est catastrophique et le poste-frontière de Rafah, dans le sud du territoire palestinien, se révèle être la seule issue pour la population. Or, celui-ci demeure fermé, malgré les demandes répétées de la communauté internationale de laisser des passages ouverts. "Ceux qui veulent quitter Gaza doivent pouvoir le faire", a ainsi plaidé la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna.

L'Égypte a quant à elle renvoyé la responsabilité de la fermeture à Israël. Mais d’après des images satellites israéliennes et les propos d'un habitant de Gaza recueillis par un agent des renseignements israéliens (voir notre chronique en tête), le Hamas compliquerait la situation en empêchant la population de s’enfuir.

Selon nos recherches, il s’agit bien du poste frontière entre Rafah et l’Égypte. La route correspond à l'identique à celle que l’on voit sur la vidéo. En revanche, ces images sont datées et ne reflètent pas ce qu’il se passe actuellement. On retrouve cette file de camions à l’été 2021, dans un article de N12, une chaine de TV israélienne, consacré au point de passage, mais aussi dans un sujet de Reuters. "Des ambulances et des camions d'un convoi humanitaire chargés de fournitures, envoyés par Long Live Egypt Fund, sont vus au poste frontière de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza, sur cette photo obtenue par Reuters le 23 mai 2021", indique alors l’agence de presse.