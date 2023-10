Aéroport pris d'assaut au Daghestan, aide humanitaire à Gaza, appel du Hamas... Le point sur la situation au Proche-Orient

Aide internationale à Gaza. Alors que la situation continue de se dégrader dans la bande de Gaza, bombardée et assiégée depuis le 7 octobre dernier par l'armée israélienne, les appels à laisser passer l'aide humanitaire dans ce petit territoire se multiplient. "Empêcher l'acheminement de l'aide peut constituer un crime", a déclaré dimanche le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) Karim Khan, après s'être rendu au poste-frontière de Rafah, reliant l'Égypte à Gaza, où s'entassent les denrées et le ravitaillement à destination des civils palestiniens. "J'ai vu des camions bloqués, remplis de biens et d'aide humanitaire, loin des bouches affamées et des blessures" des habitants, s'est-il inquiété. "Israël doit s'assurer sans délai que les civils reçoivent de la nourriture, des médicaments", a encore réclamé le magistrat.

De son côté, Washington évoque un appel du président Joe Biden à Benyamin Netanyahou pour "souligner la nécessité d'augmenter immédiatement et considérablement le flux d'aide humanitaire".