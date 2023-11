L'hôpital Al-Shifa de Gaza évacué, frappe sur une école de l'ONU... Le point sur la situation au Proche-Orient

Des centaines de personnes ont évacué samedi l'hôpital al-Shifa, le plus grand de Gaza, où se trouvaient des malades, médecins et déplacés. Une frappe israélienne a fait 50 morts dans une école du camp de Jabaliya, géré par l'ONU, dans le nord de la bande de Gaza. Voici les principales informations de ces dernières 24 heures.

L'hôpital Al-Shifa évacué. Des centaines de personnes ont quitté samedi matin l'hôpital al-Shifa de Gaza assiégé depuis plusieurs jours par l'armée israélienne. Des médecins sont restés dans l'établissement pour prendre soin des patients. L'armée israélienne assure n'avoir donné aucun ordre d'évacuation mais avoir "répondu à une requête" du directeur de l'hôpital. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé dans la soirée avoir mené samedi une mission dans l'immense complexe hospitalier et travailler à un plan d'évacuation de l'établissement qu'elle a décrit comme une "zone de mort". Selon l'OMS, dont les experts ont passé une heure à l'intérieur de l'hôpital, celui-ci hébergeait encore samedi 25 soignants et 291 patients, dont des bébés prématurés et 32 dans un état critique, 22 patients sous dialyse et deux en soins intensifs. Avant cette évacuation, selon l'ONU, 2300 patients, soignants et déplacés se trouvaient dans cet établissement. Israël, lui, assure que le Hamas au pouvoir à Gaza se sert de cet établissement comme base militaire, ce que le mouvement islamiste dément.

Plus de 80 morts dans deux frappes distinctes sur Jabaliya. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état de la mort de plus de 80 personnes samedi dans deux frappes israéliennes distinctes sur un camp géré par l'ONU, dans le nord de la bande de Gaza. La première frappe a fait au moins 50 morts "à l'aube, sur l'école al-Fakhoura", dans le camp de Jabaliya, où étaient installés des déplacés, a indiqué à l'AFP un responsable du ministère. Dans la seconde frappe, le ministère a annoncé la mort de 32 membres d'une même famille, dont 19 enfants, en diffusant la liste des noms de la famille Abou Habal. Le commissaire général de l’agence de l’ONU chargée des réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a écrit sur X qu’une "autre école de l’UNRWA a été bombardée plusieurs fois dans le nord de Gaza, qui abritait 4000 personnes." Il s’agit de la deuxième fois en moins de vingt-quatre heures qu’une de ces écoles était prise pour cibles. "Des dizaines de personnes auraient été tuées, dont des enfants", ajoute-t-il.

Premier groupe d'enfants évacué. Un premier groupe d'enfants blessés dans la guerre entre Israël et le Hamas ont été évacués samedi de la bande de Gaza vers les Émirats arabes unis pour y recevoir un traitement médical d'urgence, dans le cadre d'une mission humanitaire organisée par le pays. Ils sont arrivés en pleine nuit à l'aéroport égyptien d'Al-Arich, près du poste-frontière de Rafah. Souffrant de brûlures, d'une colonne vertébrale fracturée, d'une jambe cassée ou dans l'attente d'un traitement d'urgence pour un cancer, certains étaient accompagnés de leur famille.

Marche des proches d'otages. Le cortège des proches d'otages retenus à Gaza est arrivé à Jérusalem samedi, après être parti de Tel-Aviv mardi en marchant, pour maintenir la pression sur le gouvernement israélien afin d'obtenir leur libération, six semaines après l'attaque meurtrière du Hamas. Les familles des otages, qui reprochent au gouvernement de ne pas leur fournir d'informations sur leurs efforts pour obtenir la libération des otages, pourront s’entretenir avec Benyamin Nétanyahou lundi.

Reprise de la livraison quotidienne de carburant dans Gaza. Une première livraison de carburant est arrivée dans la bande de Gaza après le feu vert d'Israël, afin de redémarrer les générateurs d'électricité des hôpitaux et des réseaux de télécommunications dans le territoire assiégé. Israël refusait jusqu'ici de laisser passer le carburant, affirmant que cela pourrait profiter aux activités militaires du Hamas, mouvement islamiste palestinien au pouvoir à Gaza depuis 2007 et classé organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et Israël.