La ville de Gaza encerclée, "vaste frappe" au Liban, évacuations à Rafah... le point sur la situation au Proche-Orient

Des combats "rapprochés". Pendant ce temps, plus au nord, dans la bande de Gaza, les combats au sol ont continué de faire rage. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi, a déclaré que les soldats "s'infiltraient de plus en plus profondément" dans les secteurs tenus par le Hamas. Selon l'armée, 242 otages, israéliens ou étrangers, sont encore aux mains du mouvement islamiste palestinien, classé organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et Israël.

"Crimes de guerre". Suite aux frappes israéliennes mardi et mercredi contre le camp de Jabaliya, le plus grand de la bande de Gaza, dans le nord du territoire, le Hamas a annoncé 195 morts et 120 disparus. Des écoles auraient également été touchées, selon l'ONU, faisant 23 morts. Le Haut commissariat aux droits de l'homme de l'ONU avait estimé mercredi que les bombardements sur le camp de Jabaliya, qui abrite 116.000 réfugiés, pourraient constituer "des crimes de guerre".