Un nouveau drame dans la bande de Gaza impliquant des civils. Un hôpital a fait état jeudi de la mort d'au moins 37 personnes dans un bombardement contre une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'armée israélienne a revendiqué cette frappe, qui visait selon elle "une base du Hamas".

"Des avions de combat de l'armée (...) ont mené une frappe précise sur une base du Hamas située à l'intérieur d'une école de l'Unrwa dans la région de Nousseirat" (centre), écrit l'armée israélienne dans un communiqué. Elle affirme avoir éliminé dans cette attaque "plusieurs terroristes" ayant pris part selon elle à l'attaque du 7 octobre.

"Il y a des gens étendus partout"

L'hôpital Al-Aqsa de Deir el-Balah a fait état d'un bilan de 37 morts dans cette frappe. Avant cette frappe, cet hôpital avait déjà reçu depuis mardi "au moins 70 morts et plus de 300 blessés, en majorité des femmes et des enfants, à la suite de frappes israéliennes sur les zones centrales de la bande de Gaza", selon Médecins sans frontières (MSF). "L'odeur du sang dans la salle des urgences ce matin était insupportable. Il y a des gens étendus partout, sur le sol, dehors", avait déclaré sur X Karin Huster, coordinatrice de MSF pour Gaza.

Après plusieurs mois de conflit, de très nombreux bâtiments de l'Unrwa dans la bande de Gaza ont été transformés en abris pour la population civile. L'agence affirme que la plupart de ses écoles abritant des déplacés ont été touchées par les combats, et certaines sont entièrement détruites. L'armée israélienne accuse les combattants du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007, de se cacher dans ces bâtiments.

L'Unrwa, qui coordonne la quasi-totalité de l'aide à Gaza, s'est retrouvée au cœur d'une polémique et au bord de la rupture après qu'Israël a accusé en janvier une douzaine de ses 13.000 employés de Gaza d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre. Cela a conduit de nombreux pays, dont les États-Unis, principal bailleur de fonds, à suspendre le financement de l'agence, menaçant ainsi ses efforts d'acheminement de l'aide à Gaza, bien que plusieurs États aient depuis repris leurs versements.