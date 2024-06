Joe Biden a promis en mars dernier la construction d'une jetée à Gaza pour faciliter l'acheminement de l'aide. Trois mois plus tard, l'édifice militaire a certes été construit. Mais son efficacité laisse à désirer, notamment en raison de la météo qui a endommagé la structure.

La promesse de Joe Biden tombe à l'eau. En mars dernier, le président américain avait fièrement annoncé la mise en place d'une "mission d'urgence" pour établir un port temporaire sur la côte de Gaza. Cette jetée devait permettre l'acheminement de l'aide humanitaire tant attendue par la population. Las, trois mois plus tard, le couteux édifice enchaine les déconvenues.

Au total, 4100 tonnes d'aide ont été acheminées jusque-là dans la bande de Gaza. On est loin de "l'augmentation massive" de livraisons promise par Joe Biden : entre le 17 et le 24 mai par exemple, durant la première semaine d'exploitation de la jetée, 97 camions d'aide humanitaire ont débarqué. À titre de comparaison, environ 500 entraient quotidiennement dans le territoire palestinien avant le début du conflit.

Un pont à 230 millions de dollars

Fin mai, la situation s'est compliquée : la houle a provoqué le désamarrage de quatre vaisseaux américains participant à l'opération. La jetée avait ensuite été endommagée trois jours plus tard par d'exécrables conditions météo et avait dû être transportée dans le port israélien d'Ashdod pour être réparée. Remise en opération le 7 juin, elle avait été de nouveau transportée à Ashdod le 14 à cause de la houle. Les livraisons d'aide ont finalement repris jeudi 20 juin, a annoncé le Pentagone.

Outre la météo capricieuse, l'opération américaine fait face à d'autres difficultés. Notamment l'annonce le 10 juin par le Programme alimentaire mondial de la suspension de ses livraisons d'aide via la jetée, "jusqu'à ce que soit menée une évaluation des conditions de sécurité" pour son personnel. Interrogé alors sur les raisons de cette interruption, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU avait évoqué l'opération israélienne deux jours plus tôt qui avait libéré quatre otages à Gaza, et qui selon le ministère de la Santé du Hamas a fait plus de 270 morts. Dix jours après cette suspension, les livraisons du PAM n'ont toujours pas repris.

Pour Washington, la pilule est difficile à avaler. Déjà car on est loin de l'objectif initial : fournir quotidiennement quelque deux millions de repas ou deux millions de bouteilles d'eau en 60 jours (dont la moitié seront consacrés à acheminer le matériel depuis la côte est des États-Unis). En outre, le contribuable américain a dû mettre la main à la poche : le pont a couté environ 230 millions de dollars. Selon le cercle de réflexion CSIS de Washington, les États-Unis "ont fait perdre du temps et de l'énergie pour les décisionnaires, et plus de 200 millions de dollars des contribuables américains".