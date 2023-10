Nétanyahou a été prévenu du risque d'attaque majeure du Hamas dès 2016, révèle un média israélien

Dernier événement en date, la publication par le quotidien israélien Yediot Aharonot d’un document classé secret-défense de 2016 et censé prouver que Nétanyahou, déjà aux responsabilités, avait été averti d'un risque d'attentat du Hamas. Dans ce document de 11 pages, le ministre de la Défense de l’époque Avigdor Lieberman prévient que "le Hamas a l’intention de porter le conflit en territoire israélien en envoyant un nombre important de forces bien entraînées pour essayer de capturer une communauté israélienne – ou peut-être même plusieurs communautés – à la frontière de Gaza et de prendre des otages".

Le 7 octobre dernier au petit matin, plus de 2000 membres des commandos du Hamas sont entrés en Israël depuis la bande de Gaza et ont assassiné plus de 1400 personnes dans un festival de musique et dans plusieurs kibboutz du sud du pays. Le mouvement terroriste a profité de l’attaque pour enlever plus de 200 personnes et les retenir en otages à Gaza.