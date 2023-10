Guerre Israël-Hamas : blindés, drones, unité d'élite... de quels moyens dispose Tsahal ?

Concrètement, ce pays de 9,6 millions d'habitants dispose de moyens hors norme : outre son Dôme de fer destiné à abattre les roquettes du Hamas, les forces aériennes peuvent s'appuyer sur 339 avions de combat américains. Notamment près de 200 F-16 et une cinquantaine de F-35. Auxquels s'ajoutent deux escadrons d’hélicoptères Apache, et une flotte de drones : des appareils de repérage, mais aussi des "drones-kamikazes". L'armée de terre, elle, a en sa possession environ 2200 blindés et 530 pièces d’artillerie. Coté mer, pour mettre en œuvre le blocus de la bande de Gaza, la force navale se compose de six sous-marins, 14 navires de guerre et 48 patrouilleurs.

Si des dizaines de milliers de réservistes ont été rappelés, l'armée de terre ne compte en revanche "que" 26.000 soldats actifs dans des unités de combat. Les conscrits sont environ 100.000. Les réservistes sont, eux, des citoyens de 18 à 40 ans ayant des sessions d’entraînement chaque année.