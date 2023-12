Gaza : Zara contrainte de retirer une campagne de mode après des appels au boycott

La marque est sous le feu des critiques après une nouvelle campagne, qui évoquerait les victimes de la bande de Gaza selon ses détracteurs. Zara a notamment supprimé les images controversées de ses réseaux sociaux et de son site internet.

Certains y ont vu le drame qui se joue actuellement à Gaza. La marque Zara est vivement critiquée après le lancement récent d’une campagne de mode, dont l’esthétique évoquerait pour certains la guerre dans l’enclave palestinienne, et en particulier les cadavres enveloppés dans des linceuls blancs. Pour cette "collection Atelier", mettant en avant plusieurs modèles de vestes et lancée au mois de décembre, la mannequin pose notamment avec une statue drapée de blanc sur l’épaule, ou avec une autre encore emballée à ses pieds.

Aussitôt, des appels au boycott de Zara ont émané des réseaux sociaux, dont X, selon lesquels l’enseigne se moque ici des victimes palestiniennes. Des magasins ont également été visés, comme à Tunis (Tunisie) ou à Montréal (Canada), où une devanture a été taguée des lettres rouges "Free Palestine" et les lieux investis par des militants pro-palestiniens. "’Le génocide, c’est glamour’. Zara, collection décembre 2023", accuse une internaute, tandis qu’un autre incite sa communauté à "boycotter Zara si ce n’est pas encore fait".

Une campagne faite en septembre

Cette mauvaise publicité n’a pas manqué de faire réagir la marque espagnole, qui a commencé par retirer les images controversées de sa campagne. En effet, seules cinq publications à propos de la collection sont toujours visibles sur le compte Instagram de Zara. Les deux images évoquées plus haut n'apparaissent plus en ligne, ni sur les réseaux sociaux, ni sur la page d’accueil du site de l’enseigne. Sans commenter l’esthétique choisie pour la campagne, Zara a expliqué à Al Jazeera l’avoir pensée en juillet, sur inspiration de la mode pour homme des siècles passés, et avoir fait les photos en septembre, avant la reprise de la guerre entre Israël et le Hamas.

Les images de la campagne lancée par Zara, actuellement visibles sur Instagram - DR

Ce n’est pas la première fois que l’enseigne est menacée de boycott. Comme d’autres marques de prêt à porter, Zara est accusée depuis plusieurs années par des ONG d’utiliser du coton du Xinjiang, en Chine, pour produire ses vêtements et donc de participer à l’exploitation des Ouïghours.