Camp bombardé à Gaza, évacuations suspendues, Netanyahou sous pression… Le point sur la situation au Proche-Orient

Un camp bombardé. Plus de 30 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées dans un bombardement israélien samedi soir contre le camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza, selon un bilan annoncé par le ministère de la Santé du Hamas. La majorité des victimes "sont des enfants et des femmes", a affirmé ministère de la Santé, dans un communiqué, où il assure que des maisons ont été directement ciblées. Un porte-parole de l'armée israélienne a indiquer vérifier si les forces israéliennes opéraient dans la zone du camp de Maghazi.