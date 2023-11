Guerre Israël-Hamas : ce que l'on sait du raid "ciblé" de l'armée israélienne dans l'hôpital Al-Shifa

L'armée israélienne a lancé, mercredi 15 novembre, une opération "ciblée" contre le Hamas dans l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza. Israël et les États-Unis accusent l'organisation terroriste d'y abriter un site militaire stratégique.

Tsahal passe à l'action. L'armée israélienne est entrée, mercredi 15 novembre, dans l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, où s'entassent des milliers de civils palestiniens. Au 40e jour de guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée après l'attaque sanglante du 7 octobre, Tsahal a dit mener tôt "une opération ciblée et de précision contre le Hamas dans un secteur spécifique de l'hôpital al-Shifa", ont indiqué les forces armées de l'État hébreu dans un communiqué en anglais.

Alors que l'ONU et des ONG s'alarment de la situation des civils dans les hôpitaux, où sont concentrées les opérations de l'armée israélienne, celle-ci a précisé avoir envoyé "des équipes médicales parlant arabe et entraînées" pour ce type d'environnement "complexe" afin "qu'aucun tort ne soit causé aux civils utilisés par le Hamas comme boucliers humains".

Des "chars" et des "commandos" dans Al-Shifa

Un haut responsable de l'administration du Hamas a déclaré à l'AFP voir des "chars" et des "commandos" déambuler dans l'hôpital Al-Shifa. "Je suis dans l'hôpital et je vois des dizaines de soldats et de commandos aux urgences et à la réception et il y a des chars qui sont entrés dans le complexe de l'hôpital", a raconté Youssef Abul Reesh, un haut responsable du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, présent dans le complexe hospitalier d'Al-Shifa. Les Nations unies et la communauté internationale doivent intervenir "immédiatement" pour mettre fin à cette opération, a-t-il encore plaidé.

Alors que Tel-Aviv accuse l'établissement d'abriter le QG du Hamas, la Maison Blanche a consolidé les affirmations de son allié israélien, sur la base de ses renseignements. Les États-Unis ont accusé le Hamas et l'autre groupe islamiste palestinien du Jihad islamique d'avoir établi "un centre de commandement et de contrôle depuis l'hôpital al-Shifa". Des accusations rejetées par le Hamas. "Ces déclarations donnent le feu vert à l'occupation israélienne pour commettre de nouveaux massacres brutaux visant les hôpitaux, dans le but de détruire le système de santé de Gaza", a-t-il réagi dans un communiqué en anglais. Avant d'accuser le président américain, Joe Biden, d'être "entièrement responsable" de l'opération israélienne en cours.

Interrogé sur le raid de Tsahal sur l'hôpital Al-Shifa, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a rappelé que "les hôpitaux et les patients devaient être protégés." "Nous ne commenterons pas en détail une opération militaire israélienne en cours", a-t-il dit dans une déclaration transmise à l'AFP. "Comme nous l'avons déjà dit, nous ne soutenons pas des frappes aériennes contre un hôpital et nous ne voulons pas voir d'échanges de tirs dans un hôpital où des personnes innocentes, démunies, malades cherchant à recevoir des soins, sont prises entre deux feux." Selon l'ONU, environ 2300 personnes, dont des patients, des soignants et des déplacés de guerre, se trouvent à l'intérieur d'Al-Shifa, encerclé "de toutes parts".