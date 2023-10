Ces images montrent-elles le corps d'un Palestinien traîné au sol par un véhicule de l'armée israélienne ?

La première vidéo montre le corps inerte d'un homme, filmé depuis l'intérieur d'un véhicule d'apparence militaire. La personne décédée est alors tractée sur plusieurs dizaines de mètres, au cœur d'un terrain accidenté. En arrière-plan, un groupe d'hommes est visible, laissant penser à des soldats. La seconde séquence, moins partagée en ligne, présente la même scène, filmée quelques instants plus tôt. L'environnement et le véhicule sont clairement identiques, tout comme le cadavre à l'image. Si l'on se trouve toujours à l'intérieur de ce qui ressemble à un imposant véhicule militaire, on voit cette fois un homme en uniforme, portant un casque et qui se tient aux côtés de la dépouille, en train de nouer les pieds du défunt. Avant que le corps ne commence à être tracté, quelques secondes plus tard.