Cessez-le-feu exclu à Gaza, mort de Shani Louk, étoile jaune... Le point sur la situation au Proche-Orient

"600 cibles" frappées en 24 heures à Gaza. Sur la ligne de front, l'armée israélienne a assuré avoir tué "des dizaines de terroristes" et frappé en 24 heures "600 cibles" - dépôts d'armes, lancements de missiles et caches - du Hamas. Pour la première fois depuis le début de la guerre, des chars israéliens ont été aperçus en lisière de Gaza-ville, selon des témoins. D'après ces sources, les chars et l'aviation israélienne ont bombardé un axe routier nord-sud avant de se retirer. Mardi 31 octobre, les forces de Tsahal ont aussi annoncé avoir abattu un suspect entré sur le territoire israélien.

Un hôpital sous un déluge de feu. Le Croissant-Rouge palestinien s'est alarmé de frappes aux abords d'un de ses hôpitaux au nord de la bande de Gaza, où des civils se sont réfugiés pour se protéger des bombardements israéliens. "Frappes d'artillerie et aériennes continues dans la zone de Tel al-Hawa à Gaza où se trouve l'hôpital al-Quds", a écrit l'organisation sur X (ex-Twitter). "Le bâtiment tremble et les civils déplacés ainsi que les équipes au travail sont en proie à la peur et à la panique", a-t-elle ajouté. Israël accuse le Hamas de se servir des hôpitaux pour cacher armes ou combattants, ce que le mouvement islamiste palestinien dément.

Le Hezbollah visé au Liban. L'armée israélienne a affirmé avoir mené des frappes aériennes au Liban visant le mouvement chiite Hezbollah, allié du Hamas, alors que la communauté internationale redoute un embrasement régional. Dans un entretien lundi à l'AFP, le Premier ministre libanais, Najib Mikati a assuré que son pays faisait tout son possible pour ne pas être entraîné dans le conflit. "Je crains qu'une escalade n'englobe toute la région", a-t-il confié. Lundi également, Tsahal a indiqué avoir frappé plusieurs cibles en Syrie, en réponse à des tirs de roquettes.