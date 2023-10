Cette carte illustre-t-elle la colonisation croissante de la Palestine par Israël depuis 1946 ?

Durant plusieurs siècles, les territoires qui composent aujourd'hui Israël et la Palestine ont fait partie du vaste empire ottoman. C'est en 1922 que la Palestine, à l'instar d'autres régions anciennement ottomanes, se trouve placée sous mandat britannique par la Société des Nations. Une Grande-Bretagne déjà présente dans la région lors de la Première guerre mondiale et qui a ainsi conforté son implantation dans la région à l'issue du conflit.

Ces ex-zones sous domination ottomane, fait remarquer le site des Nations unies, "deviendront par la suite des États pleinement indépendants, à l’exception de la Palestine". On y observe ainsi une situation spécifique, "où la puissance mandataire, en plus de fournir 'une assistance et des conseils d’ordre administratif', agit comme annoncé dans la Déclaration Balfour de 1917, dans laquelle elle déclare envisager favorablement 'l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif'." C'est ainsi qu'entre 1922 et 1947, "des juifs venus essentiellement d’Europe de l’Est immigrent massivement en Palestine sous mandat, en particulier pendant les persécutions nazies des années 1930". Les spécialistes estiment que le nombre de juifs installés en Palestine est passé de "13.000 en 1852 (4 % de la population des districts de Jérusalem, Acre et Naplouse)", "à 650 000 un siècle plus tard, lors de la création d’Israël en 1948".

Les représentations graphiques qui laissent à penser que la Palestine était une entité souveraine en 1946 se montrent trompeuses. Si des populations arabes vivaient historiquement dans la zone, elles cohabitaient avec des personnes de confession juive, au sein d'un vaste ensemble dont les contours n'étaient pas ceux d'un État indépendant. L'encyclopédie Wikipédia, quand elle présente des cartes de la région au sortir de la Seconde Guerre mondiale, prend d'ailleurs bien soin de matérialiser la cohabitation des différents peuples, au sein de ce qui était une région sous mandat britannique.