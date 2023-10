Attaque du Hamas : comment cette jeune Israélienne a sauvé son kibboutz

"Elle a été l’une des premières dans tout le pays à comprendre ce qui se passait. Elle a couru comme une folle de maison en maison", témoigne auprès du Times of Israel, Ami Rabin, ancien coordinateur de la sécurité de Nir Am, également l'oncle d'Inbar Lieberman.

Après avoir rassemblé toutes les femmes et les enfants pour les mettre en sécurité, la jeune femme a organisé la riposte face aux terroristes du Hamas. Au lieu de se mettre en position d’attente, comme on lui a appris lors de sa formation, Inbar Lieberman a placé les membres du kibboutz dans des positions stratégiques et tendu des embuscades aux assaillants.