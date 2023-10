Bande de Gaza : comment va s'organiser l'aide humanitaire ?

La condition sine qua non pour acheminer l'aide humanitaire aux civils est également qu'elle ne soit pas détournée par le Hamas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle seuls 20 camions passeront la frontière dans un premier temps. Joe Biden a précisé lors de sa visite au Proche-Orient que l'entrée d'un second convoi dépendrait de "comment se passe" la distribution du premier. En clair, "si le Hamas (s'en) saisit ou ne les laisse pas passer (...) alors ce sera fini", a-t-il déclaré. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a également prévenu : "Tout approvisionnement qui arrivera au Hamas sera neutralisé". L'ONU, de son côté, a dit que ses équipes s'assureraient que l'aide ira uniquement aux civils et non au mouvement islamiste qui contrôle Gaza.