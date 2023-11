Guerre Israël-Hamas : les hôpitaux de Gaza en passe de se transformer en "morgues", alerte MSF

La situation devenait de plus en plus critique, dimanche, pour les hôpitaux du nord de la bande de Gaza, au moment où les combats entre forces israéliennes et combattants du Hamas font rage. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est alarmé tôt dans la journée d'avoir "perdu le contact" avec ses interlocuteurs à l'hôpital al-Chifa de Gaza-ville, le plus grand du territoire, objet d'"attaques répétées".

"Si nous n'agissons pas maintenant, si nous n'arrêtons pas immédiatement ce bain de sang avec un cessez-le-feu ou au minimum une évacuation médicale des patients, ces hôpitaux deviendront bel et bien une morgue", a jugé MSF tôt dimanche faisant état de "bombardements incessants" sur les hôpitaux de Gaza-ville. L'hôpital al-Chifa a été "touché plusieurs fois, y compris la maternité".