Couverture des attaques du Hamas : visée, l’AFP redit "toute sa confiance" envers ses journalistes de Gaza

Accusée, l’AFP s’est défendue publiquement, comme ont pu le faire Associated Press et Reuters. Dans un communiqué, elle "réitère toute sa confiance envers ses collègues à Gaza", puis explique que "trois photographes installés à Gaza, travaillant de façon permanente depuis plus de vingt ans pour l’AFP, (…) ont été réveillés par des tirs d’artillerie et de roquettes, et ils se sont rendus alors à proximité de la barrière entre Gaza et Israël. Chacun était identifié clairement comme journaliste, sur leur casque et leur gilet pare-balles".

Tout comme les photographes palestiniens indépendants visés, il n’existe aucun élément prouvant que l’AFP a été informée de la nature d’une quelconque opération le 7 octobre. Couvrir les événements n’induit pas de cautionner, ni d’avoir été avertis des attaques avant qu’elles ne se produisent. L’agence ajoute d’ailleurs que "les premières photos à proximité de la barrière de Gaza ont été réalisées plus d’une heure après le début de l’attaque".