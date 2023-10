Conflit Israël-Hamas : créées par des IA, de fausses images contribuent à la désinformation

Si internautes sont loin de se laisser tous berner par ces images, on constate que les progrès de l'IA font désormais planer le doute sur les clichés qui sont relayés. Ce fut le cas il y a quelques jours, lorsque la photo d'un corps d'enfant assassiné et brûlé a été présentée sur X par un compte gouvernemental israélien. "Il s'agit d'un faux", ont assuré sans tarder de nombreux comptes pro-palestiniens, partageant dans le même temps un cliché décrit comme l'original et sur lequel le bébé était remplacé par un chiot. Problème : c'est bien cette dernière image, montrant un animal, qui était un montage. Bien que des outils en ligne censés reconnaître les photos produites par des IA aient douté du cliché israélien, il s'avère qu'il était bien réel. Et ce malgré les innombrables messages ayant certifié le contraire.

Interrogé par le site américain Poynter, le chercheur et spécialiste de la désinformation Mike Caulfield a vu émerger des fake news liées à des images générées par l'IA, mais il estime que la quantité de ces représentations artificielles demeure à l'heure réduite. Alors même que les progrès technologiques permettent d'obtenir des résultats de plus en plus crédibles. "Les guerres sont des phénomènes densément documentés, ce qui signifie que si vous cherchez à donner une fausse image aux médias, vous avez l'embarras du choix", fait-il remarquer. "Il y a beaucoup d'éléments susceptibles d'être déformés, qu'il s'agisse d'images de ce conflit, de conflits antérieurs ou même de conflits liés aux jeux vidéo". Pour les propagandistes et désinformateurs, il n'apparaît donc à selon lui pas nécessaire de recourir à de nouveau outils, de multiples ressources étant faciles d'accès et susceptibles pouvant déjà se voir utilisées et détournées.