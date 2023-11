Guerre Israël - Hamas : dans une vidéo, un ex-soldat ukrainien appelle-t-il à rejoindre les rangs de l'armée israélienne ?

Puisque la séquence aurait directement été partagée par l'armée israélienne, nous avons cherché à en retrouver la trace sur ses comptes officiels. On la repère sur TikTok et Facebook dès le 9 octobre. Elle présente toutefois deux différences de taille avec la version du 1ᵉʳ novembre. La qualité du clip est bien plus élevée et l'homme ne s'exprime pas en ukrainien... mais en hébreu. Et pour cause : d'après la transcription audio réalisée par l'outil Gladia, il n'est nullement question de la guerre en Ukraine. Le jeune homme a en réalité été choisi par l'armée pour diffuser plusieurs informations à destination de la population au surlendemain de l'attaquante sanglante du Hamas. Face caméra, il précise le numéro de téléphone pour toute demande concernant les réservistes, détaille les consignes pour les familles recherchant leurs proches et rappelle qu'il est possible de contacter une cellule d'aide psychologique.