Guerre Israël-Hamas : le chef du Mossad à Paris ce vendredi pour discuter d'une trêve

Une délégation israélienne menée par David Barnea, le chef du Mossad (services de renseignement extérieur de l'État hébreu), se rend ce vendredi à Paris. L'objectif est de "débloquer" ou du moins faire avancer les pourparlers en vue d'une nouvelle trêve avec le Hamas.

Tenter d'accélérer le processus de paix. David Barnea, le chef du Mossad (services de renseignement extérieurs israéliens), et Ronen Bar, le chef du Shin Bet (services de renseignement intérieurs), doivent atterrir à Paris ce vendredi 23 mars. Selon plusieurs médias israéliens, l'objectif de cette délégation est de "débloquer" les pourparlers en vue d'une nouvelle trêve avec le Hamas dans la bande de Gaza, avec à la clé la libération de nouveaux otages. En parallèle, jeudi, l'émissaire américain Brett McGurk était en Israël, où il a discuté notamment, selon la Maison-Blanche, d'une "pause prolongée afin de libérer tous les otages".

Des positions encore éloignées entre les parties

Le mouvement islamiste palestinien réclame un "cessez-le-feu complet" et le retrait des forces israéliennes de Gaza, des demandes jugées "délirantes" par le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou. Toutefois, le dirigeant de l'État hébreu fait face à une pression internationale croissante, de plus en plus de pays appelant à la fin d'un conflit qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts.

La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent en Israël de commandos du Hamas depuis Gaza, qui a entraîné la mort de plus de 1160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP. En représailles, les Israéliens ont lancé une contre-offensive qui a fait plus de 29.000 morts dans l'enclave palestinienne, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Une première trêve d'une semaine avait permis, fin novembre, les libérations de plus d'une centaine d'otages détenus dans la bande de Gaza et de 240 palestiniens écroués en Israël. Mais depuis, toutes les nouvelles tentatives de négociations ont échoué.