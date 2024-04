Des dizaines de milliers d'Israéliens manifestent contre Nétanyahou après six mois de guerre

Six mois après les attaques terroristes du Hamas en Israël et le début de la guerre à Gaza, une large manifestation s'est déroulée ce 6 avril à Tel Aviv. Au cœur du rassemblement, la contestation contre le Premier ministre Benyamin Nétanyahou, très critiqué pour sa gestion du conflit et du sort des otages à Gaza.

C'est une marée humaine qui a pris possession des rues de Tel Aviv ce samedi 6 avril, alors qu'Israël entre dimanche dans son septième mois de guerre. Des dizaines de milliers de personnes -jusqu'à 100.000 selon les organisateurs- ont manifesté contre le gouvernement de Benyamin Nétanyahou et à nouveau réclamé d'urgence de nouvelles élections.

Des slogans hostiles à "Bibi"

Brandissant des caricatures de "Bibi" et des slogans hostiles au dirigeant du Likoud (la droite israélienne) mis en cause dans plusieurs procédures judiciaires, notamment pour corruption, les participants ont exigé la démission du Premier ministre israélien. Mais les manifestants ont également apporté leur soutien aux 129 personnes toujours présumées détenues par le Hamas depuis le 7 octobre dernier, et les attaques du mouvement islamiste palestinien. Pour cela, ils se sont ralliés à d'autres personnes qui réclamaient une négociation pour libérer les otages.

Des proches et des partisans des otages israéliens détenus à Gaza brandissent des pancartes lors d'une manifestation devant le ministère de la Défense de Tel Aviv, le 6 avril 2024 - JACK GUEZ / AFP

Des manifestations ont également eu lieu dans une cinquantaine d'autres localités et à Césarée, au nord de Tel-Aviv, des heurts ont opposé la police et les manifestants qui tentaient de s'approcher de la résidence privée de Benyamin Nétanyahou. Un rassemblement pour la libération des otages doit se tenir dimanche à Jérusalem pour marquer les six mois de la guerre à Gaza, où plus de 33.000 Palestiniens ont été tués, selon le bilan du Hamas.