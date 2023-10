Des enfants palestiniens placés dans des cages par les soldats de Tsahal ? Méfiez-vous de ces images

On retrouve non seulement la trace de la vidéo en question, mais celle-ci est présentée dans une version longue, accompagnée d'un texte permettant de situer le contexte et le déroulement des faits. Premier constat : les images n'ont rien à voir avec le conflit actuel. Cette scène ne s'est pas déroulée à Gaza, mais dans la ville d'Hébron, en Cisjordanie. "Après la prière de midi du vendredi 13 octobre 2017, des jeunes ont lancé des pierres sur des soldats dans le quartier de Bab a-Zawiya, au centre-ville", apprend-on. C'est alors que les soldats de Tsahal sont intervenus, procédant à des arrestations et à une série d'interrogatoires. Les jeunes ont finalement été relâchés, plusieurs heures plus tard.