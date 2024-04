Des mercenaires français, payés par Israël, ont-ils été tués à Gaza ?

Une photo est relayée pour documenter la mort de mercenaires français à Gaza. En réalité, elle date de plus de dix ans et montre des soldats israéliens.

Parmi les nombreux morts recensés chaque jour à Gaza, décompte-t-on des mercenaires français agissant pour le compte de l’armée israélienne ? Selon des messages partagés en ligne, six hommes de nationalité française, appartenant à un groupe nommé "Les Commandos" et rémunérés par Israël, auraient trouvé la mort "dans un tunnel piégé à Gaza". Des publications que l’on trouve sur X, relayées aussi bien en français qu’en arabe ou en anglais.

Cette photo est relayée pour documenter la mort de mercenaires français, appuyés par Israël, à Gaza - capture écran

Une image censée prouver la mort récente de ces hommes mais qui n’est pas récente, loin de là. En effet, comme l’ont affirmé plusieurs comptes sur X, ce cliché a été capturé par un certain Uriel Sinai… en 2013. D’après le site Getty Images, qui répertorie l'ensemble du travail de ce photographe indépendant, la photo représente "des soldats israéliens de la brigade Golani qui participent à un exercice près de la frontière avec la Syrie le 6 mai 2013 sur les hauteurs du Golan annexées par Israël".

Une information démentie par Tsahal

La preuve apportée par ces comptes n’en est donc pas une. À ce jour, il n’existe pas d’éléments connus permettant d’attester de la présence de mercenaires français dans la bande de Gaza, et encore moins rémunérés par Israël. En réalité, des mercenaires agissent pour le compte de groupes privés et sont motivés par l’appât du gain, ce qui n'est pas le cas de simples réservistes. Que sait-on maintenant de la présence de Franco-Israéliens dans les rangs de l'armée ? Contactée par TF1info, Tsahal confirme que "ces allégations sont fausses et sans fondement" et ajoute "ne pas commenter le déploiement de ses forces".

Cette image, prise par le photographe Uriel Sinai, montre en réalité des soldats israéliens sur le plateau du Golan, le 6 mai 2013 - Uriel Sinai / Getty Images

D’après le député LFI Thomas Portes, l’armée israélienne peut compter sur "4000 Français présents sur le front à Gaza". 4185, très précisément. En décembre 2023, l’élu de Seine-Saint-Denis a demandé au ministère de la Justice l’ouverture d’une enquête sur les agissements éventuels de ces binationaux engagés aux côtés de Tsahal. Cette donnée a été directement fournie par l’armée. "4185 soldats en service régulier ont la citoyenneté française", affirmait Tsahal à Libération, en 2018. Un chiffre repris à la faveur du conflit actuel.

