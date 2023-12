Deux mois après les attaques du Hamas en Israël, les témoignages de violences sexuelles se multiplient

"Plus de 1500 témoignages choquants et durs" ont été recueillis par la police israélienne depuis le 7 octobre. Cette dernière disposerait des preuves de violences sexuelles, notamment des présomptions de viols collectifs et de mutilations post-mortem. Critiquée pour son manque de réactivité, l'ONU a demandé l'ouverture d'une enquête sous son égide.

Des preuves qui s'amoncellent et des langues qui se délient. Deux mois après l'attaque du Hamas en Israël, les témoignages se multiplient sur de possibles violences sexuelles, dont des viols en réunion ou des mutilations de cadavres. Des accusations "prises au sérieux" par l'ONU, qui a demandé mercredi au gouvernement de Benyamin Nétanyahou le feu vert pour enquêter sur place.

S'ils ont été évoqués dès les premières heures qui ont suivi l'assaut du 7 octobre, ces actes ne sont au cœur d'une enquête que depuis le 14 novembre. Ce jour-là, David Katz, l'un des chefs de l'unité de police criminelle Lahav 443, a annoncé "travailler sur plusieurs cas" d'agressions sexuelles et collecter des indices médico-légaux auprès de survivants, des images de vidéosurveillance et des informations données lors d'interrogatoires de combattants palestiniens arrêtés après le massacre.

Une enquête qui prendra "plusieurs mois"

La police a présenté il y a trois semaines à la presse internationale quelques documents servant de base à cette enquête qui prendra "plusieurs mois", selon David Katz. Une photo prise sur le site de la rave-party visée par une des attaques montre le corps d'une femme dont le bas dénudé, allongée au sol sur le dos, les jambes écartées et présentant des traces de brûlure à la taille et aux membres. Une autre photo montre une femme nue, jambes écartées, sa culotte baissée.

Autre document, l'audition filmée d'une survivante du massacre de la rave party. La jeune femme, "S.", raconte avoir vu une femme être violée par plusieurs hommes : "Ils la tenaient par les cheveux. Un homme lui a tiré dans la tête alors qu'il la violait". Un témoignage corroboré par le récit de Yoni, lui aussi présent à cette fête : dans les colonnes du Sunday Times cette semaine, ce survivant a raconté l'indicible : "J’ai vu une très jolie jeune femme au visage d’ange et huit ou dix combattants qui la rouaient de coups et la violaient. Elle criait : ‘Arrêtez – je vais déjà mourir de ce que vous êtes en train de me faire, alors tuez-moi !’ Quand ils ont fini, ils se sont mis à rire et le dernier lui a tiré une balle dans la tête."

Des centaines de témoignages recueillis

Devant l'ampleur des séquelles psychologiques chez les survivants, une cellule de soutien a été mise en place au sud-est de Tel-Aviv. Trois fois par semaine, des rescapés venus de tout le pays y retrouvent des parents dont les enfants ont été massacrés. Bilan : des récits qui ne cessent de s'accumuler. Les enquêteurs ont jusqu'ici recueilli "plus de 1.500 témoignages choquants et pénibles", a déclaré un policier la semaine dernière au Parlement israélien.

Lors d'une récente audition parlementaire, une haut gradée de la police, Shelly Harush, a ainsi fourni des détails sur les atrocités du 7 octobre, citant "des filles déshabillées au-dessus et au-dessous de la taille". Elle a cité un autre témoin faisant état de blessures par balles aux "organes génitaux, dans l'abdomen, les jambes et les fesses (...), de seins coupés ou porteurs de blessures par balles", tandis que des secouristes ont fait état du corps d'une femme saignant des zones génitales.

Ces récits ont suscité une colère croissante en Israël, notamment envers une communauté internationale jugée trop silencieuse. Un dessin du quotidien Yediot Aharonot montre une Israélienne aux vêtements déchirés et ensanglantés dire "Me too" à trois femmes de l'ONU se couvrant l'une les oreilles, l'autre la bouche, la troisième les yeux. Le Hamas, lui, nie les accusations : dans un communiqué, il fustige des "campagnes sionistes qui promeuvent des mensonges et des allégations sans fondement pour diaboliser la résistance palestinienne".

Sous le feu des critiques, ONG et responsables internationaux condamnent désormais ouvertement ces actes. "Les récits de violences sexuelles commises le 7 octobre en Israël sont horribles", a écrit mardi la directrice de l'Unicef Catherine Russell, Joe Biden appelant pour sa part à "condamner sans ambiguïté" les crimes sexuels du Hamas. Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a plaidé mercredi pour l'ouverture d'une enquête. Volker Türk a d'ailleurs souligné que, depuis des semaines, il "demande aux autorités israéliennes (...) de déployer une équipe, mon équipe, pour surveiller, documenter, enquêter sur les questions relatives aux horribles attaques contre les Israéliens". "J'ai réitéré cet appel et j'espère qu'il sera entendu, mais jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune réponse".